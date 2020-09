Padajoči mož: tragična fotografija, ki je pretresla ves svet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ocenah preiskovalcev je padec iz zgornjih nadstropij Svetovnega trgovinskega centra trajal okrog deset sekund, smrt pa je bila takojšnja. Nekateri zaposleni v WTC, ki so bili ujeli brez možnosti rešitve, so skočili tudi v parih. Newyorške oblasti njihovih smrti niso označile za samomor, temveč so jih šteli med neposredne žrtve terorističnega napada 11. septembra 2001.

Po ocenah preiskovalcev je padec iz zgornjih nadstropij Svetovnega trgovinskega centra trajal okrog deset sekund, smrt pa je bila takojšnja. Nekateri zaposleni v WTC, ki so bili ujeli brez možnosti rešitve, so skočili tudi v parih. Newyorške oblasti njihovih smrti niso označile za samomor, temveč so jih šteli med neposredne žrtve terorističnega napada 11. septembra 2001. Foto: Wikimedia Commons / Richard Drew

Na eni najbolj presunljivih fotografij posledic terorističnega napada na WTC oziroma Svetovni trgovinski center v New Yorku, ki se je zgodil na današnji dan pred devetnajstimi leti, ni bil trk potniških letal v katero od 420-metrskih stolpnic, temveč zaposleni v WTC med padcem proti ulicam Manhattna. Še danes ni povsem jasno, kdo je oseba na fotografiji, ki je dobila ime Padajoči mož in bila zaradi nazornega prikaza skorajšnje smrti človeka dolgo tako rekoč izobčena iz večine medijev.

Fotografijo padajočega moža je 11. septembra 2001 posnel Richard Drew, fotograf svetovno znane tiskovne agencije Associated Press.

Drew, ki je ob novici o trku potniškega letala v eno od stolpnic Svetovnega trgovinskega centra takoj skočil na podzemno železnico in odhitel na prizorišče katastrofe, je svoj fotoaparat uperil proti vrhoma stolpov WTC, v katerih je bilo v situaciji brez izhoda ujetih več sto ljudi.

Nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra, v katera sta se 11. septembra 2001 zaleteli dve letali, sta hitro postala peklenski stolpnici. Številni ljudje so bili zaradi ognja ujeti v višjih nadstropjih. Marsikdo je v begu pred ognjem skočil na tla, v zanesljivo smrt. Poškodovana nebotičnika sta se po malo več kot uri in pol po napadu zrušila. Foto: Reuters

Po večini ocen jih je od sto do dvesto skočilo ali pa padlo v smrt. V to so jih prisilili ognjeni zublji, udarni valovi eksplozij ali pa zavedanje, da se ne bodo mogli rešiti.

Eden od njih je bil tako imenovani Padajoči mož, zaposlen v Svetovnem trgovinskem centru, ki ga je ob 9.41 med padcem iz severnega stolpa WTC fotografiral Richard Drew.

To je fotografija, ki jo je njen avtor, fotograf Thomas Dallal, poimenoval Neizogibna smrt. Fotografija prikazuje ljudi, ki so bili ujeti v najvišjih nadstropjih severnega stolpa Svetovnega trgovinskega centra. Nad 91. nadstropjem, kamor je trčilo potniško letalo, je bilo ujetih več kot 1.300 ljudi, preživel ni nihče. Foto: Wikimedia Commons

Prizor, ki ga je revija Time uvrstila med 100 najvplivnejših fotografij vseh časov, prikazuje moškega med skoraj elegantnim padcem natanko po ločnici med severnim in južnim stolpom Svetovnega trgovinskega centra.

Resničnost je manj romantična: moški se je po pričevanju očividcev med približno desetsekundnim padcem prevračal brez nadzora in umrl takoj ob stiku s tlemi, njegovega trupla pa po zrušitvi obeh stolpnic WTC niso našli nikoli.

Prizor je zaradi zgražanja javnosti za nekaj let poniknil v obskurnost

Drewovo fotografijo padajočega moškega so ameriški in svetovni mediji množično objavljali v dneh po terorističnem napadu, a so se bralci nanjo odzivali z neodobravanjem, celo gnusom.

Revija Time je fotografijo Padajoči mož (The Falling Man) uvrstila med 100 najvplivnejših slik vseh časov.

Zaradi tega je za nekaj časa povsem poniknila in se v ospredje kot eden najbolj intimnih prikazov grozot 11. septembra znova prerinila šele leta 2007, ko jo je na prvi strani tedenske priloge Book Review objavil ameriški medij The New York Times.

Kdo je človek na fotografiji, je še vedno neznanka

Kandidatov je več, a najverjetnejša sta samo dva.

Eden je Norberto Hernandez, pek v restavraciji Windows on the World, ki se je nahajala v najvišjih nadstropjih severnega stolpa WTC, vendar njegova družina dvomi, da bi skočil v smrt.

Drugi je Jonathan Eric Briley, 43-letni zvočni tehnik, ki je bil 11. septembra 2001 oblečen zelo podobno kot moški na tragični fotografiji. Da je Padajoči mož Briley, je prepričan tudi njegov brat Timothy, ki ga je prepoznal po njegovi značilni oranžni majici.