V tem obmorskem mestu so cene nepremičnin še "normalne"

Nepremičnine v Šibeniku so najcenejše med vsemi v hrvaških obmorskih turističnih krajih v Dalmaciji. V nasprotju z drugimi mesti v Dalmaciji (kot so Zadar, Dubrovnik in Split) ima Šibenik slabši dostop do prometne infrastrukture, kot so avtocesta in letališča. Za tuje turiste Šibenik tako ni počitniška destinacija, večina obiskovalcev mesto zapusti po dveh dneh, zato turizem še ni "prevzel" mesta.

Večino nepremičnin v mestu kupijo Hrvati in ne tujci, ki so prevzeli primat v drugih obalnih mestih. V Šibeniku sicer ni novogradenj, se pa v zadnjih letih domačini izseljujejo, predvsem iz starega središča, v večja mesta. V Šibeniku boste tako v povprečju odšteli okoli 1.200 evrov za kvadratni meter stanovanja v starem delu oziroma 1.800 evrov za kvadratni meter, če boste kupili nepremičnino s pogledom na morje.

Foto: Domus nekretnine

Vrsta nepremičnine: stanovanje

Velikost: 195 kvadratnih metrov

Cena: 250 tisoč evrov

Povezava do oglasa stanovanje195 kvadratnih metrov: 250 tisoč evrov