Hrvaški igralec razkril: Brez strasti je težko najti motivacijo za delo

Igralec Marko Petrić, ki ga na Planetu lahko spremljate v hrvaški telenoveli Samo ljubezen (Čista ljubav), je v enem izmed intervjujev razkril, kaj ga je prepričalo za sodelovanje pri tem projektu, kako so se z ekipo ujeli na snemanju, kaj meni o svojem liku in pa tudi, kako pomemben se mu zdi videz v filmski industriji.

Hrvaški igralec Marko Petrić, ki ga lahko v telenoveli Samo ljubezen (Čista ljubav) na Planetu spremljate v vlogi Vlada, je v začetku intervjuja najprej razkril, kaj ga je prepričalo za sodelovanju pri tem filmskem projektu.

"Prvič sem dobil priložnost, da sem lahko zaigral v eni glavnih vlog. Posledično je bil to ključni motiv za sodelovanje, poleg možnosti za pridobitev novih izkušenj in seveda izziva. Prepričali pa so me tudi kakovostna filmska ekipa in krasni pogoji za delo."

Lik Vlada, ki ga igra v telenoveli, je opisal kot precej nepremišljenega, kar ga pogosto vodi v težave. "Vseeno pa je v srcu dobra oseba, nesebičen in pripravljen pomagati ljudem, ne glede na posledice. To me je sprva jezilo, naposled pa se mi je tudi ta njegova lastnost prikupila," je priznal Marko.

Igralec je nato spregovoril tudi o vzdušju na snemanju: "Vzdušje je sicer odlično, ampak zahteva ogromno dela, truda in časa. Snemanja so dolgotrajna in soigralce sem videval več kot svojo družino, zato smo se zelo zbližali." Marko je razkril tudi, da je zaradi napornih delovnih dni začel precej bolj ceniti svoj prosti čas, ki ga preživlja tako, da dokonča gospodinjska opravila, ki mu jih med delovnimi dnevi ni uspelo, druži pa se tudi z družino in prijatelji.

Marko Petrić pa je povedal tudi, kaj ga motivira za delo: "Strast. Brez nje je namreč težko najti motivacijo za dobro opravljanje dela." Nato pa je izpostavil še, kako pomemben je videz v njegovem poklicu: "Živimo v časih, ki namenjajo izreden pomen mladostnemu videzu in fizičnemu videzu. Zadnji je postal izredno pomemben zlasti z uveljavitvijo družbenih omrežij, saj je videz prva stvar, ki jo uporabnik opazi. Postali smo zelo narcistična družba, vseeno pa menim, da telesni videz ni tako pomemben, saj ljudje tudi lepim igralcem ne oprostijo slabe igre."

Marka Petrića lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 16.00 v hrvaški telenoveli Samo ljubezen (Čista ljubav). Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.