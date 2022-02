To je razlog, zakaj je hrvaška zvezdnica dvakrat omedlela #foto

Hrvaška pevka in igralka Nives Celzijus, ki jo na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16.05 spremljate v telenoveli Samo ljubezen (Čista ljubav), na sosednjem Hrvaškem velja za pomembno spletno vplivnico. Na svojem Instagram profilu redno objavlja provokativne vsebine, nazadnje pa je pokazala tudi svojo novo tetovažo.

Hrvaška spletna vplivnica, pevka in igralka Nives Celzijus je v eni izmed svojih zadnjih objav na socialnem omrežju Instagram svoje sledilce najprej podražila z vprašanjem, če se jim kaj dozdeva, kam je namenjena. Naposled je razkrila, da se je odpravila po novo tetovažo, pri obisku tetovažnega studia pa se ji je pridružila tudi njena sestra.

Nives je prav tako razkrila, da se je tetovirala že dvakrat, in pri tem tudi dvakrat izgubila zavest ter omedlela. Hrvaška zvezdnica je bila v velikem pričakovanju, ali bo tokrat kaj drugače. V videu na socialnem omrežju Instagram je med ležanjem na mizi v studiu, medtem ko se je tetovator pripravljal na začetek procesa, dejala: "Tretja sreča." Na koncu je Nives svojo novo tetovažo tudi pokazala in sledilce vprašala, ali jim je všeč.

Nova tetovaža hrvaške zvezdnice Foto: Instagram Posnela je video, v katerem se snema v ogledalu in nazorno kaže, da si je tetovirala motiv oljčne veje, ki ponazarja simbol miru. To je bila njena tretja tetovaža, saj ima eno že na delu zadnjice, drugo pa na bokih. Tetovažo na zadnjici je Nives pomotoma razkrila med izvajanjem vaje na napravi, tetovaža pod bokom pa je posvečena njenemu bivšemu možu Dinu Drpiću, s katerim se je razšla pred sedmimi leti. Tetovaža je v španskem jeziku in sporoča: "Dinova last."

Nives Celzijus lahko na Planetu spremljate v hrvaški telenoveli Samo ljubezen (Čista ljubav), ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 16.05. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.