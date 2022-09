Ste vedeli, da je bila ta igralka okronana za miss Turčije?

Telenovela Moja hči (Kizim) predstavlja zlasti za Turke enega večjih televizijskih uspehov, ki je sodelujoče igralce precej hitro ponesel med največje zvezde. To velja tudi za igralko Leylo Lydio Tuğutlu, ki je z igranjem lika Candan postala zelo prepoznavna. Candan je v telenoveli Moja hči (Kizim) zelo inteligentna veterinarka, ki pa so jo različne življenjske preizkušnje pripravile do tega, da bolj zaupa živalim kakor ljudem. Vse dokler se v njenem življenju ne pojavi mala Öykü (Beren Gökyıldız).

Leyla Lydia Tuğutlu je tako s svojo vlogo požela uspeh v Turčiji in pa tudi v svetu, pri čemer pa ji ni pomagal samo njen igralski talent. Igralka je namreč srca oboževalcev celo življenje osvajala tudi s svojo lepoto, saj je bila leta 2009 okronana za miss Turčije, posledično pa se je udeležila tudi izbora za miss sveta. Lepotica se sicer zaveda, da ji je lepota odprla vrata v svet igralstva, se pa za svoj uspeh ne zanaša samo na videz, ampak predvsem na znanje.

Takoj po osnovni šoli je tako pričela obiskovati ure klavirja in violine na turškem konservatoriju. V tem obdobju je delala tudi v manekenski agenciji, obenem pa dokončala srednjo šolo in nato zapustila konservatorij, saj je poskušala najti delo kot model. Ob tem je študirala nemški jezik in književnost na istanbulski univerzi. Igralka tako tekoče govori turško, angleško in nemško.

Igralsko kariero je pričela že v njenih mlajših letih, v filmu Günce pa je debitirala leta 2013. Naslednje leto je že imela prvo glavno filmsko vlogo, ki ji je prinesla kar nekaj vlog na televiziji. Leyla pa je poudarila: "Nobena od teh ni moje igralske kariere zaznamovala tako kot vloga Candan v telenoveli Moja hči (Kizim). Vpliv tega televizijskega projekta je bil neverjeten. Česa takšnega med samim snemanjem sploh nismo upali pričakovati. To, da me imajo ljudje tako radi, me po eni strani preseneča, po drugi pa osrečuje."

Leylo Lydio Tuğutlu lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri v turški telenoveli Moja hči (Kizim). Za tem pa ne zamudite še epizode najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se bo pričenjala ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.