Na tak neobičajen zmenek se je odpravila zvezdnica turške telenovele #foto

Neslihan Atagül, ki jo na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17.00 uri spremljate v turški telenoveli Ambasadorjeva hči (Sefirin Kizi), se je skupaj s svojim možem podala na zmenek, ki pa je potekal v znamenju rahlo neobičajne aktivnosti.

Priljubljena turška igralka Neslihan Atagül, ki jo na Planetu lahko vidite igrati v telenoveli Ambasadorjeva hči (Sefirin Kizi), se je skupaj s svojim možem Kadirjem Doğulujem v začetku tedna odpravila na prav poseben zmenek.

Zakonski par se je namreč odpravil na strelišče in tam vadil streljanje s pištolo. Kadir Doğulu, ki je prav tako igralec, je to znanje pridobil že med pripravljanjem na snemanje televizijske serije, zato je svojo ženo Neslihan na strelišču usmerjal in vodil.

Turška igralka je njuno dogodivščino obeležila tudi z objavo na družbenem omrežju Instagram, pri čemer je pod fotografijo dodala opis: "Dan ljubezni." Zakonca sta dan sklenila z izletom do jezera, na katerega sta povabila tudi svoji mami. Tudi z njima je igralka posnela kar nekaj zabavnih fotografij, ki so objavljene na njenem profilu na Instagramu.

