Med Damjanom Murkom in Katayo se bodo vnele strasti #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, bo večerjo za pet prvič v življenju nocoj pripravil Miha Hercog. Med pričakovanjem njegove predjedi pa se bodo za mizo vnele strasti med Katayo in Damjanom Murkom, ki bo pevko med drugim označil za problematično.

Miha Hercog je najprej pozdravil svoje goste, nato pa se je lotil priprave svoje predjedi, Damjanu Murku pa predlagal, da medtem kakšno zapoje. “Nočete tega,” je v smehu dejal štajerski slavček, Andreja pa je pikro pripomnila: “Imaš prav.” Damjan jo je nato rahlo razburjen opomnil: “Če te nobeden nič ne vpraša, sva se dogovorila, da si tiho.”

Kataya je nato napetost med njima prekinila s priznanjem, da jo skrbi, da Miha za predjed pripravlja kakšno zadevo, ki jo ne mara. “Ali si spet problematična,” jo je vprašal Damjan, ona pa mu je ostro zatrdila, da enostavno samo zelo specifično ve, kaj hoče. “Problematična, torej,” ni popustil pevec.

Kataya je sicer na samem pojasnila, da med njo in Murkom vlada strast, ker imata nedokončane zadeve. Tudi za mizo pa se je to potrdilo, saj je Damjan malo da ne ukazal Katayi: “Poskusila boš vse, tudi če ne maraš, ker je to spoštovanje.” Pevka pa mu je nazaj odvrnila: “Jaz lahko delam kar hočem.”

Na koncu sta le prišla do sporazuma, da bo Kataya res poskusila vsako od jedi, ki jih bo pripravil Miha, Damjanu pa je razdraženo dejala: “Še dobro, da ne sedim zraven tebe.” On pa ji je sprva hladno dejal: “Naj tako tudi ostane,” na samem pa o njenem vedenju pripomnil: “Če si diva, se to lahko upošteva. Če pa igraš divo, pa to lahko izpade dokaj smešno.”

Napetost med Damjanom in Katayo se bo tekom večerje še stopnjevala, do kje bo eskalirala in zakaj pa izveste na Planetu nocoj ob 20. uri!

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.