Najstarejši, ki je sprejel Červekov izziv #video

Rekli ste, da je življenje borba, polna izzivov in preprek.

Ja, celo življenje je borba, boj za preživetje, učenje preživetja. Kot monter strojnih instalacij sem kot mojster delal v takratni Jugoslaviji, obeh Nemčijah, Češkoslovaški, Avstriji in Iraku. Skupaj 9 let. Medtem sva z ženo od leta 1977 ustvarjala dom, gradila hišo, izredno sem se šolal in začel delati na sedežu firme, pri kateri sem bil nepretrgano 41 let. Od vajenca, mojstra, tehnologa, vodje priprave dela in kalkulacij, vodilnega inženirja do direktorja projekta. Polen pod noge je bilo ničkoliko. Najtežja preizkušnja pa je bila izguba 16-letnega sina v prometni nesreči. Posledično je težko zbolela žena in treba je bilo storiti zelo veliko, da se naučiš s tem živeti. Navaditi se ne moraš. Z ženo se nama je uspelo uskladiti in kar 44 let sva že skupaj.

Branislav v Iraku Foto: osebni arhiv

Ste najstarejši tekmovalec v oddaji Preživetje v divjini do zdaj. Kaj vas je spodbudilo, da se preizkusite v tej oddaji?

Preprosto, potreboval sem nek izziv. Mogoče beg iz vsakdana. Gledal sem eno oddajo. Bila mi je všeč, zanimiva. Predvsem, koliko še zmorem, kakšno je ozadje, kako oddaja nastaja. Omenil sem ženi, kaj me mika. Prijavi se, mogoče te sprejmejo, je bil odgovor. Rečeno storjeno.

Pri 70 letih ste v odlični fizični kondiciji. Kako skrbite za svoje telo?

V mladih letih sem treniral plavanje. Kar dobro mi je šlo. Od učne dobe pa do začetka dela na sedežu podjetja ni bilo niti časa niti volje za šport. Vse je bilo natrpano. Nekje pri 40 letih pa je bil čas tudi za odbojko, začetek tenisa, ki sem mu zvest še zdaj. Imam tudi nekaj zmag iz klubskih srečanj, turnirjev, odprtega prvenstva Štajerske. Poleti vedno veliko plavam v morju - od 4 do 6 tednov preživimo v kampu, v bazene pa ne hodim. Vsako jutro pa vsaj pol ure telovadim, dnevno prehodim s psom od 5 do 9 km, nekaj od tega tečeva, tenis igram trikrat na teden. Tudi doma marsikaj postorim, pa naj bo moško ali žensko delo. Prehranjujem se zdravo, a ne pretiravam. Svoje pa naredijo tudi geni.

Branislav s svojim vnukom med partijo tenisa in njegove teniške trofeje. Foto: osebni arhiv

Kateri svoj podvig pa bi izpostavili kot najbolj ekstremen?

Za 13-letnega mestnega fantiča je bil vzpon na Triglav podvig. Vsaka zmaga je podvig zase. Peš hoja, brez centa, brez vode in hrane, po gozdnih poteh iz Dobrne do Ljubljane v enem tednu. Mogoče je bil velik podvig biti v Iraku vodja 50 monterjem, sredi vojne vihre, vsakič po pol leta od doma, brez doživete krize, jim biti vedno na voljo, biti oče, mati, žena, otrok, ne nazadnje prijatelj.

Kakšne so vaše izkušnje s tehnikami preživetja? Ste kaj od tega, kar vidimo v oddaji, sami že poskusili?

Tehnike preživetja v divjini me posebej niso zanimale. Zdelo se mi je dovolj imeti osvojena znanja za življenje z naravo, če imaš kje vzeti, če veš, kaj potrebuješ. Za oddajo Preživetje v divjini se namenoma nisem posebej pripravljal ali se učil karkoli. Hotel sem videti, kaj zmorem in ali se znajdem v takšni situaciji.

Branislava čaka zahtevna preizkušnja v oddaji Preživetje v divjini

Vas pred preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini kaj posebej skrbi?

Pred oddajo si ne delam nikakršnih skrbi z nalogami, ki me čakajo. Ponavadi se znajdem v nepredvidenih situacijah. Imam pa spoštovanje do ekstremnih pogojev, pa naj bo to vročina, mraz, žeja, strah ... Zavedam se, da ima človeško telo meje, želim doživeti meje mojega telesa.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak TOREK ob 21. uri na Planetu. Nocojšnji večer pa si lahko popestrite z animirano uspešnico Ledena doba: Veliki trk.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.