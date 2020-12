"Moja slika s sočnim pripisom bi zagotovo visela na oglasni deski" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torkovi oddaji Preživetje v divjini je svojo moč in vzdržljivost preizkusil Marko iz Žalca, ki se je vsakega izziva, ki mu ga je pripravil Brane T. Červek lotil zelo odločno, čeprav ga je moral mojster tehnik preživetja nekajkrat tudi zaustaviti, saj ni želel, da bi bila pri tem ogrožena njegova varnost. Preizkušnjo je uspešno opravil, čeprav mu ni uspelo zanetiti ognja in je bila noč zato malce manj udobna, vseeno pa je svojim sodelavcem dokazal, da zmore.

Marko je povedal, da je pred oddajo s sodelavci stavil, da zvonca, ki pomeni predajo, ne bo pozvonil. "Delam v moškem kolektivu, kjer takšnega in drugačnega zbadanja ne manjka. Prav zato si ne bi mogel privoščiti, da preizkušnje ne bi opravil do konca, saj bi v tem primeru na interni oglasni deski zagotovo visela moja slika in zraven bi verjetno bil tudi kakšen sočen pripis," nam je v smehu po končani preizkušnji povedal Marko, ki mu je vseeno malce žal, da mu ni uspelo zanetiti ognja.

Čeprav je bilo videti, kot da mu je zaradi tega malce zmanjkalo volje, sam pravi, da temu ni bilo tako. "Žal mi ni uspelo, čeprav sem ponoči še trikrat poskusil z drgnjenjem bambusa in enkrat sem bil zelo blizu uspeha. Zato ne bi rekel, da sem obupal," je razložil in dodal, da je bilo prav netenje ognja zanj najtežji del preizkušnje, čeprav je moral pred tem v oddaji opraviti kar nekaj zelo adrenalinskih podvigov.

Čeprav nekdanji alpinist rad odkriva meje svoje vzdržljivosti, se je po mrzli noči z zelo malo spanca razveselil jutra. "Po preizkušnji sem takoj poklical ženo in otroke. Doma sem si nato najprej privoščil blagodejen tuš, zatem pa mi je žena odstranila kakšnih 8 klopov," je povedal v smehu.

Oče treh otrok je povedal še, da je zelo hvaležen za izkušnjo in znanje, ki mu ga je dal Brane T. Červek. "Spoznal sem predvsem, da je treba biti včasih bolj umirjen in da ne gre čisto vse na prvo žogo. Znanje, ki sem ga pridobil, bom pa vsekakor prenesel na moje punce, ko bomo naslednjič šli taborit."

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak TOREK ob 21. uri na Planetu. V naslednji oddaji se bo s pastmi divjine spopadel 70-letni Branislav.

