Med Červekovim izzivom skoraj omedlel #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri, brata iz Koroške čaka izjemno naporna preizkušnja. Zahtevne razmere na terenu so vplivale na to, da je eden od njiju skoraj omedlel.

Brata, ki sta sedem let delala v Slovenski vojski, bosta lahko v popolnosti izkusila vse pasti, ki jih ponuja divji otok v kombinaciji s fizično napornimi nalogami. Te je zanju pripravil Brane T. Červek. Po otoku bosta morala prehoditi kar nekaj kilometrov, pri tem pa ju bodo spremljali ostre in od sonca razbeljene skale, visoka vročina, do kože neprijazno rastje in pomanjkanje vode.

Vse našteto bo brata, ki sta fizično sicer dobro pripravljena, privedlo do njunih skrajnih meja vzdržljivosti. Gregorja je vse skupaj celo tako zdelalo, da je v nekem trenutku s težavo prehodil pet metrov skupaj.

"Telo začne na neki način ugašati," je svoje počutje komentiral Gregor, Brane pa je razložil, kaj se je zgodilo: "Gregor je velik mož in takšno telo potrebuje tudi večji hladilnik. Sonce je terjalo svoj davek in enostavno nima več ne moči in ne volje."

Ali je Maticu in Gregorju kljub vsemu uspelo dokončati preizkušnjo Preživetje v divjini, izveste nocoj ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.