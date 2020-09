Tako je videti Červekovo vojaško urjenje brez milosti #video

Brane je za nekdanja vojaka, brata Matica in Gregorja, pripravil program SERE, s katerim uri specialne enote. Najprej jima je pokazal nekaj tehnik, ki bi jima lahko prišle prav pri preživetju enega dne in ene noči na zelo negostoljubnem otoku. Nato pa ju je nenapovedano izpostavil stresu.

Zavezal jima je oči in ju na grob način povlekel iz čolna. Na obali ju je nato zvezal, slekel in pustil. Od tistega trenutka sta se morala znajti sama. Nalogo pobega z otoka so jima otežili še peklenska vročina, žgoče sonce in pomanjkanje pitne vode.

Zakaj se je tokratna preizkušnja začela nekoliko bolj grobo, je Brane T. Červek razložil v zgornjem videu.

Ali je bratoma iz Koroške uspelo uspešno prestati preizkušnjo, izveste v torek ob 20. uri v oddaji Preživetje v divjini na Planetu.

