Nesreča ne počiva: kako pravilno pogasiti ogenj na štedilniku?

Tudi najboljšim se lahko zgodi, saj je le trenutek nepazljivosti dovolj, da se zgodi nesreča in zagori, plameni in dim pa preplavijo vaše bivališče. Veste, kako ravnati v takšni situaciji in jo uspešno obvladati? V posnetku odkrijte navodila, ki jih morate upoštevati pri gašenju požara, ki nastane, ko zagori olje na štedilniku.