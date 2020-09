Po ekstremnih naporih je brata čakala še ta kazen #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu jutri ob 21. uri, bomo spremljali eno najbolj ekstremnih preizkušenj do zdaj. Brata, ki sta oba nekdanja vojaka, čaka vojaško urjenje, sicer namenjeno najboljšim vojaškim specialnim enotam na svetu. Že sam otok, kjer se bo preizkušnja odvijala, je poln pasti, kot so neizprosen teren, žgoče sonce, neznosne temperature in pomanjkanje vode, poleg tega pa bosta tokratna tekmovalca za napako še dodatno kaznovana.

Matic in Grega bosta na tej preizkušnji v vlogi talcev in njuna naloga bo pobeg z otoka. Pred tem pa bosta morala najti vse kontrolne točke, ki jih je zanju postavil Brane T. Červek. To pomeni kar nekaj kilometrov hoje po žgočem soncu in ob temperaturah, ki se dvigajo krepko čez 30 stopinj Celzija. Pri tem pitne vode ne bosta imela na voljo.

Izjemni fizični napori pa vplivajo tudi na zmožnost logičnega razmišljanja, zato se hitro zgodijo tudi napake. In vsako napako bo na tej preizkušnji Brane T. Červek kaznoval. Brata bosta tokrat zares izkusila meje svojih fizičnih in psihičnih moči. Več v zgornjem videu.

Ali sta brata iz Koroške uspešno prestala preizkušnjo Preživetje v divjini, izveste v torek ob 20. uri Planetu.

