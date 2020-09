Po celem dnevu za požirek vode tvegala tudi diarejo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Telo bi začelo počasi odpovedovati," je odločitev, da vodo, ki sta jo našla ob poti, prefiltrirata in spijeta, razložil eden od bratov, ki ju boste lahko nocoj ob 21. uri spremljali v oddaji Preživetje v divjini na Planetu. Je bilo vredno tvegati?

Matic in Gregor, nekdanja vojaka Slovenske vojske, kjer sta službovala sedem let, bosta svojo vzdržljivost in voljo preizkusila na preizkušnji, ki ju je za njiju pripravil Brane T. Červek. Izkusila bosta različico usposabljanja za najboljše vojaške specialne enote z vsega sveta.

Brez pripomočkov se bosta morala znajti in se pripraviti na pobeg z otoka, ki ga zaznamujejo izredno visoke temperature, negostoljubno rastje in teren ter tudi človeku nevarne divje živali. Najtežji del naloge, ki bo fizično izjemno zahtevna, pa bo pomanjkanje vode, kar je brata prisililo, da sta tudi nekoliko tvegala.

Močno dehidrirana sta se odločila piti vodo, ki sta jo našla ob poti. Čeprav sta jo nekajkrat prefiltrirala, je bila voda še vedno videti precej motna. "Mogoče bo jutri driska, ampak vseeno bolje kot brez požirka vode ves dan," sta povedala. Več v zgornjem videu.

