"Sploh ne vem, kako bom to preživela" #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se Maša in Matevž znašla na kritični točki v svojem odnosu. Prepričana sta, da njunega odnosa ni več mogoče popraviti, zato oba samo še upata, da preživita naslednji teden.

Oba zakonca sta se strinjala, da je tišina, ki vlada v njunem stanovanju, preprosto preveč moreča. "Zdi se mi, da na tej točki sploh nimam več kaj povedati," je brezvoljno dejala Maša. Takšnega mnenja je bil tudi Matevž, ki pa je priznal tudi: "Ko sem se na ceremoniji odločil, da ostajam, sem si vse skupaj drugače predstavljal."

Matevžu je nato dejala, da tako ali tako ne moreta nič spremeniti, če se sploh ne pogovarjata in se ne družita, dodala pa: "Jaz samo čakam, da ta teden mine." Tudi na samem je potarnala: "Sploh ne vem, kako bom preživela do ceremonije, ampak verjetno v tišini." Matevž se je temu samo zasmejal in dejal, da sta od zadnje ceremonije minila samo dva dneva, ki pa se vlečeta še bolj kot en teden.

"Prišla sva do točke, kjer oba veva, da to ne deluje več. Obenem je to točka, kjer sploh ne moreš biti več jezen ali pa razočaran. Vse skupaj se ti zdi samo še smešno," je razkril na samem.

Kaj se bo zgodilo z njunim zakonom? Jima ga bo kljub črnogledosti uspelo rešiti? Bosta morda predhodno zapustila šov ali pa ... Vse to in še več izveste samo na Planetu nocoj ob 21. uri!

