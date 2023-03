Matevž obžaluje, da je ostal v eksperimentu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se v zagati ponovno znašla Maša in Matevž. Tudi po skupni ceremoniji namreč nista našla skupnega jezika, zaradi česar je Matevž priznal, da obžaluje, da je v eksperimentu sploh ostal.

Maša in Matevž sta v nov teden po Mašinih besedah vstopila zelo mirno in v čisti tišini. "Ta tišina postaja že kar malce neprijetna in nevzdržna, tako da mi je kar težko biti v stanovanju," je priznala. Prav tako pa je nad vzdušjem doma potarnal tudi Matevž:

"Na zadnji ceremoniji sem se sicer odločil, da bom ostal, ampak že v začetku tedna sem ugotovil, da je bila to napaka in da se stvari ne morejo popraviti, tako da mislim, da je nastopil čas, da tole končava."

Maša je razkrila, da se ji zdi, kakor da sta z Matevžem vsak v svojemu svetu, priznala pa: "Mislim, da sem že kar obupala nad odnosom z Matevžem, saj menim, da tudi prijateljske vezi ne moreva več vzpostaviti."

Matevž pa je na drugi strani iskreno dejal: "V ta eksperiment sem prišel z namenom, da bi spoznal osebo, s katero si bova lahko blizu in se imela dobro. Maša na žalost ni bila ta oseba, se mi pa zdi, da še vedno lahko v eksperimentu najdem nekoga, s katerim bom to lahko začutil."

