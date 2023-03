Meri: Ne vem, ali sploh še verjamem v ljubezen #video

V šovu Poroka na prvi pogled sta se tokrat sestala še Meri in Matevž, ki sta nujno potrebovala odmik od svojih partnerjev in sogovornika, ki sta mu lahko zaupala težave, ki ju pestijo doma. Med tem sta tako uživala, da se sploh nista želela posloviti.

Matevž je ob prihodu Meri hitro potarnal, da se je doma znašel v nevzdržnem položaju, zato se je odpravil na zrak. "Tudi meni je počil film. Žal mi je, da sem napisala, da ostajam še ta teden," je na drugi strani potarnala Meri. Po nadaljevanju pogovora je Matevž na samem razkril: "Z Meri se zelo razumeva. Znašla sva se v isti situaciji, zato veliko lažje komunicirava. Z njo sem precej bolj sproščen in veliko lažje se smejim."

Nato sta si ogledala razstavo z abecedo in znaki za gluhoneme ter potarnala, da se tudi z uporabo teh znakov s svojima zakonskima partnerjema ne bi mogla sporazumevati. Meri je nato zanimalo, ali Matevž vidi še kakšno mogočo rešitev svojega zakona. Odvrnil ji je, da po današnji tišini ne več, podobnega mišljenja pa je bila tudi Meri o svojem zakonu: "Trenutno sem na točki, ko mi je vse padlo dol in sploh ne vem več, ali še verjamem v ljubezen. Mogoče mi uspe upanje najti kje drugje."

Matevža je zanimalo še, kako uspešna sta Meri in Žan pri komuniciranju. Meri mu je pojasnila, da se sicer pogovarjata, ampak se vsakič spreta. "Sicer je po eni strani zoprno biti v tišini, ampak je po drugi skoraj boljše," se je še pošalila Meri, na samem pa priznala: "Čutim, da imam sogovornika, ki me razume. Verjetno zato, ker izhajava iz podobne situacije. Matevž mi je v oporo."

Nesrečna zakonca sta se odpravila še na pijačo in nista mogla skrivati navdušenja nad tem, kako se zabavata. "Mislim, da je to lep začetek spoznavanja," je priznala Meri. Izkazalo se je, da imata tudi veliko skupnih interesov. Druženje sta že skoraj končala in se odpravila domov, a je bila misel na to pretežka, zato sta se raje odpravila še na sladoled.

