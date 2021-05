"Šele ko se je začel poslavljati, sem dojela, da ga imam rada" #video

Jože in Andreja Potrebuješ sta poročena 23 let, njuna skupna zgodba pa se je rodila iz prijateljstva. "Midva sva šla skozi več faz. Prva faza je bila, ko sva bila sošolca. Druga faza je bila, ko sva v cerkvi brala berilo. Vedno sva se prepirala, kdo bo bral prvo in kdo drugo. Zaradi tega sva se verjetno v življenju še največkrat 'spričkala'. Tretja faza zbliževanja pa je bila, ko sva oba zelo rada hodila po veselicah in plesih. Znana sva bila po tem, da sva vedno preplesala od prve pa do zadnje pesmi," je povedal Jože.

Skozi vse te faze sta bila še vedno samo prijatelja. Šele na večer, ko se je Jože moral odpraviti na služenje vojaškega roka, mu je Andreja priznala, da ga bo čakala. "Šele ko se je začel poslavljati, sem dojela, da je to ljubezen."

Katere pesmi so namenjene Andreji in s katerimi besedami jo Jože opiše danes, pa si poglejte v zgornjem videoprispevku.

