Kdo bo prvi Slovenec z oskarjem? #video

Tako kot so pike modni trend, ki se nenehno vrača, pa se vračajo tudi nekoč zelo priljubljeni najstniški glasbeniki. Odpotovali bomo kar 20 let nazaj v glasbeno zgodovino. Turneja Popstars, sestavljena iz skupin Bepop, Game Over in pevca Sebastiana, je še vedno zasidrana globoko v naših srcih, kar dokazujejo razprodani koncerti po vsej Sloveniji. Kako velika je bila ta vseslovenska evforija, pa dokazuje dejstvo, da so pri Denisu doma res pogosto menjali telefonsko številko, za Sebastiana pa je oboževalka celo kršila zakon. Ali se bo zgodovina ponovila? To boste izvedeli v oddaji Planet Vau.



Kot vsak teden se tudi ta poleg glasbe posvečamo tudi sedmi umetnosti. Prejšnji teden je po vsej Sloveniji odjeknila novica, da je šele 21-letni Matej Rimanič dobil nagrado na enem najprestižnejših filmskih festivalov na svetu. Matej bo, po zaslugi staršev, ostal še malo "pri tleh", namreč poskrbeli bodo, da mu trenutna slava ne bo stopila v glavo.

Od svetovnih nagrad pa k domačim. V preteklem tednu ste izbrali fatalko leta. To je postala simpatična Štajerka Hajdi Korošec Jazbinšek, ki na Instagramu razveseljuje mamice in vse ženske s koristnimi nasveti, hkrati pa je uspešna podjetnica in lastnica fizične in spletne butične trgovine z otroško opremo ter otroškimi modnimi dodatki. Prestižni dogodek Femme Fatale 2022 se je tako kot že vrsto let prej odvil v Festivalni dvorani v prestolnici, kjer so se številni znani Slovenci in povabljeni posamezniki nadejali dobre glasbe, hrane in predvsem odlične fatalne družbe. Nekdanja otroška glasbena zvezdnica je bila ob prejemu nagrade vidno ganjena in tudi malce zmedena, saj tega res ni pričakovala.

Alex Volasko in njegova žena Saša Lešnjek sta mlada ustvarjalca, ki sta združila moči tudi na glasbeni poti. 17. junija mlada Saša pripravlja koncert, na katerem bo predstavila svoj prvi album. Poleg drugih gostov bo seveda nastopil tudi njen Alex. Kako umetnika prepletata zasebno življenje s poslovnim? To bomo izvedeli v tokratni oddaji Planet Vau, že prihodnji teden pa ju bomo lahko spremljali tudi v novem kvizu Družinski dvoboj, ki prihaja na Planet s ponedeljkom.

