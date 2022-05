Roker Hamo in njegova magična številka 22. Kakšen je njen pomen? #video

Komaj 22-letna glasbenica in vplivnica Gaja Prestor je že doživela pomembno prelomnico v svoji karieri. Podpisala je pogodbo s prestižno založbo Universal Music in se tako uvrstila med peščico Slovencev, ki sodeluje z njimi. Ob tej priložnosti je pripravila intimni koncert, saj je hkrati predstavila tudi nov singel Sledi.

Francoska riva znova gosti svetovno filmsko smetano, vrata je odprl 75. festival v Cannesu. Ob Oskarjih najprestižnejši dogodek v svetu filma sploh. Letošnji festival v tekmovalni sekciji ponuja 21 filmov, ki se borijo za zlato palmo. Častno zlato palmo pa so ob odprtju podelili ameriškemu igralcu in režiserju Forestu Whitakerju za bleščečo kariero, edinstveno osebnost in diskretno, a močno zavezanost pomembnim vprašanjem našega časa.

Vsako leto se na festivalu zvrsti tudi vrsta filmov v programu zunaj konkurence. Tokrat kar v znamenju nostalgije za prejšnjim stoletjem. Poleg filma Top Gun: Maverick so bili v program vključeni tudi filmi o treh glasbenih legendah: Elvisu Presleyju, Davidu Bowieju in o Jerryju Leeju Lewisu.

Mi smo si najbolj pričakovani film te pomladi Top Gun pogledali med prvimi, z nami pa tudi številni znani iz sveta vplivništva, glasbe in medijskega sveta. O Tomu Cruisu imajo Slovenci samo lepe besede, dekleta občudujejo njegovo lepoto in lepo staranje, moški del občinstva pa njegovo možatost.

Glede na to, da je hollywoodski igralec tudi povsem nor, kar zadeva akcijske prizore, saj jih vse opravlja sam, smo Dejana Krajnca, Ajdo Sitar, Tomija Megliča in Azro Selimanović vprašali, kaj je najbolj nora stvar, ki so jo naredili v življenju.

Ne zamudite magazinske oddaje Planet Vau, vsako soboto ob 18.20 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.