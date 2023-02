Spremljajte Tadeja Pogačarja na Planet 2 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prenos španske makadamske klasike na Planet 2 začenjamo danes ob 15.15, cilj dirke bo okoli 17. ure. Z vami bosta komentatorja Damijan Medica in Robert Jenko. Bodite z nami.

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar začenja novo sezono in ljubitelji kolesarstva boste lahko njegovi prvi dirki leta 2023 v živo spremljali na Planet 2. Dvakratni zmagovalec francoskega Toura bo danes prvič nastopil na enodnevni španski klasiki v provinci Jaen, potem pa od srede do nedelje še na petdnevni dirki po Andaluziji. Ob Pogačarju bosta v Španiji na delu tudi njegov moštveni kolega Domen Novak in kolesar Bahraina Matej Mohorič.

Drugače kot v preteklih sezonah 24-letni kolesarski as letos tekmovalno sezono odpira na jugu Španije. V ponedeljkovi klasiki Jaen Paraiso ga čaka sedem makadamskih odsekov v skupni dolžini 45 kilometrov. Gre za drugo izvedbo dirke, s katero želijo Španci konkurirati italijanski makadamski preizkušnji Strade Bianche oziroma Bele ceste. Ta bo na sporedu 4. marca v okolici Siene, ko bo tamkajšnjo lansko zmago branil prav Tadej Pogačar. Kolesarji bodo morali med mestoma Ubedo in Baezo premagati 179 kilometrov dolgo traso med številnimi oljčnimi nasadi in okoli 2.300 višinskih metrov.

