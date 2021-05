Zavedam se, da v tistem trenutku vsa Slovenija vpije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kviz Piramida sreče z Jonasom Žnidaršičem bo na sporedu tudi to nedeljo ob 19.45 na Planetu. Tokrat ženski proti moškima.

Vsi ljubitelji kvizov poznate ta občutek. Občutek, ko si doma rečemo: "Pa kako tega (tekmovalec v oddaji) ne ve?" In vsi se zavedamo, da je sproščeno odgovarjanje na vprašanja doma na kavču najlepše. Pred kamero, na televiziji pa se stvari spremenijo. Tako je tudi v oddaji Piramida sreče. "Vesel sem takšnih trenutkov, kadar nekdo očitno nečesa ne ve," pravi voditelj Jonas Žnidaršič. To je ves čar televizije.

Najbolj veselo pa je v studiu seveda takrat, ko so odgovori pravilni, kroglice naklonjene tekmovalcem, rezultat pa visok znesek. In čeprav imajo tekmovalci tremo, ni potrebe, da bi jih sproščal. To vse radi gledamo, pravi Jonas.

Kako se tekmovalec znajde v takšnih, tudi stresnih situacijah, je torej odvisno od vsakega posameznika. Na vprašanje, ali jim kaj pomaga, pa voditelj Jonas odgovarja: "Zakaj pa ne? Kje pa piše, da ne smem? Ni nobene lige, da bi se na koncu v finalu izkazalo, kdo je pa res najboljši."



Piramida sreče vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.