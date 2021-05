Godler želel pomagati tekmovalcu in ga močno nasmejal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalec iz Litije je v prejšnji oddaji Milijonar povedal, da je v spanju, ko ga je nosila luna, počel precej nenavadne stvari. Enkrat se je tako zbudil s polnimi usti masažnega olja, drugič pa je spil skoraj celo plastenko tekočine za kontaktne leče. Poleg zanimivih in nekoliko nenavadnih prigod je tekmovalec v prejšnji oddaji ponudil tudi štiri pravilne odgovore v kvizu in bo nocoj igro nadaljeval pri petem vprašanju.

V kvizu bo tudi tokrat prišlo do nekaj zelo zabavnih trenutkov, za katere bo poskrbel voditelj Jure Godler. Tako bo pri vprašanju o užitnih in strupenih gobah nasmejal tekmovalca z zelo plastičnim primerom, s katerim mu bo želel pomagati do pravilnega odgovora. Več v zgornjem videu.

Ali je tekmovalec tudi s pomočjo Godlerjeve šale naposled prišel do pravilnega odgovora, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po Milijonarju sledi kriminalna serija V iskanju pravice, v kateri posebna enota kriminalističnega urada v Berlinu rešuje zaprašene primere iz preteklosti.

