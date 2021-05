Ob nedeljah bo na Planetu Ura moči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 18.30 bo prvič na sporedu oddaja Ura moči z Bojanom Požarjem, ki bo z gosti komentiral in analiziral aktualno politično dogajanje. Magazinska oddaja Planet Vau z Gajo Prestor bo po novem na sporedu v soboto ob 18.30.

V novi pogovorno-analitični oddaji Ura moči z voditeljem Bojanom Požarjem bomo vsako nedeljo ob 18.30 prisluhnili argumentirani debati o aktualnem političnem dogajanju. Voditelju se bodo v studiu pridružili tudi komentatorji.

"V času, ko se novinarje in medijske hiše uvršča v leve in desne stolpce, bi morali več razmišljati o neki drugi delitvi: na tiste, katerih informacije se največkrat izkažejo za točne, njihove napovedi pa za zanesljive, in na tiste, ki gledalcem te dodane vrednosti ne ponujajo. Zato bo nova oddaja Ura moči z Bojanom Požarjem več od komentarja aktualnih dogodkov. Ponudila bo edinstven zakulisni vpogled v razmerja moči med glavnimi odločevalci, njen ogled pa gledalcem omogoča tudi bistveno lažje predvidevanje prihodnjega razvoja dogodkov. Vsako nedeljo ob 18.30 je zato Ura moči. Biti ob pravi uri na pravem kanalu pa pomeni biti dobro informiran," pravi odgovorni urednik informativnega programa Mirko Mayer.

Pogovorno-analitično oddajo Ura moči lahko na Planetu spremljate v nedeljo ob 18.30.

Magazinska oddaja Planet Vau z Gajo Prestor, ki smo jo spremljali ob nedeljah, bo od zdaj na sporedu ob sobotah ob 18.30, prvič že to soboto, 15. maja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.