Pred Godlerja ne upata, pred Jonasa pa #video

V tokratni oddaji Piramida sreče se bosta pomerili sestri TEJA FUCHS in MOJCA FUCHS LUKEŽIČ. Na nasprotni stani pa jima bosta stala SEBASTIJAN FRANKOVIĆ in KLEMEN SITER. Spoznajmo ju. Kako se bosta odrezala, pa v nedeljo ob 19.45 v oddaji Piramida sreče.

Prvič sta se prijavila na kviz in ob reklami za kviz Piramida sreče rekla: zakaj pa ne. Srečo bosta tokrat preizkusila 25-letni SEBASTIJAN FRANKOVIĆ in 33-letni KLEMEN SITER. Spoznala sta v obdobju epidemije in pravita, da dopolnjujeta drug drugega. Jezikoslovec in slaščičar, ki sta prišla na kviz povsem brez pričakovanj.

Tekmovalca sta iskreno priznala, da sta imela veliko treme že na vaji. A je šlo k sreči na bolje. "Šala tu, šala tam, pa je vse sproščeno," je snemanje opisal Sebastijan. Na vprašanja, ali bi se kdaj prijavila k Juretu Godlerju, na Milijonarja, pa Sebastijan: "Ne bi se h Godlerju." Klemen pa: "Bova najprej končala tule, potem pa bova določila za naprej."

Kviz Piramida sreče vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu.

