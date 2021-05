Po sprejeti ponudbi sta si vendarle lahko oddahnila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na koncu se je izkazalo, da je bila odločitev, da sprejmeta ponudbo piramide, pravilna, saj bi se v nasprotnem primeru kviz za vaju končal brez dobitka. Sta bila z razpletom zadovoljna? Kakšen je bil vajin cilj pred oddajo?

Luka: Cilj je bil v prvi vrsti prebiti se v drugi krog, za kar je definitivno potrebno nekaj sreče, nato pa se predvsem ne osramotiti s stališča prikazanega znanja. Mislim, da nama je to precej dobro uspelo, čeprav moja gimnazijska profesorica slovenščine verjetno ne bi bila ravno navdušena nad mojim poznavanjem slovenskih literarnih klasik (smeh).

Blaž: Glede na znesek, ki sva ga imela pred zadnjo odločilno kroglo, sem upal na nekoliko višjo končno vsoto. Potem ko je zadnja, odločilna krogla padla na ničlo in je Luka sprejel ponujen znesek, sem bil vseeno zadovoljen z izidom (smeh).

Luka, kaj vas na koncu sploh pripeljalo do odločitve, da sprejmete ponudbo piramide?

Luka: Občutek in statistika (smeh). V zadnjem krogu sem bil zgolj za dve vprašanji stoodstotno prepričan, da sta moja odgovora pravilna. Po najslabšem scenariju bi tako morala biti oba preostala napačna. Če imata statistika in naključna izvedba dogodkov karkoli opraviti s padanjem krogle v piramidi, bi torej s takim izidom moral ostati nekje v rangu zneska, ki sva ga imela pred vstopom v piramido, ko sva imela skoraj pet tisoč evrov. Ker skoraj polovica prekatov pri zadnji krogli prinaša vrednost nič evrov, dva prekata s polovično vrednostjo pa nama po tej logiki tudi ne bi prinesla kakšnega bistvenega izboljšanja denarnega stanja, sem se odločil sprejeti ponujeno ponudbo in kviz zapustiti tako z lepo izkušnjo, kot tudi s čisto solidnim finančnim izplenom (smeh).

Sta se že odločila, kako bosta porabila priigrani dobitek?

Luka: Ne še čisto. Moj delež bo verjetno večinoma investiran v kolesarsko opremo, definitivno bo celoten znesek tako ali drugače končal nekje v povezavi z mojimi hobiji.

Blaž: Glede na to, da z dekletom razvijava novo družabno igro, s katero bi rada prišla na svetovni trg, bo verjetno priigrani znesek investicija v razvijanje družabnih iger. Pa tudi alpinistična oprema ni ravno poceni (smeh).

