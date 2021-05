Za las ubežala tragediji: nekaj metrov od avta je plaz odnesel cesto #video

V čem sta si najbolj podobna in v čem sta si povsem različna?

Luka: Sorodniki in znanci so nama vedno zatrjevali, da si nisva izjemno podobna zgolj karakterno, pač pa tudi vizualno. No, midva se s tem ne strinjava (smeh, op. p.). Imava precej podobne hobije, kot so kolesarjenje, plezanje, pohodništvo, smučanje ... Po drugi strani sva si tudi precej različna. Jaz sem precej komunikativen, vedno zainteresiran za druženje, medtem ko je Blaž veliko bolj zadržan, efektiven in preudaren, predvsem pa za razliko od mene običajno ne zamuja (smeh, op. p.).

Blaž: Res je, značajsko sva si čisto različna. To lahko potrdita tudi najini dekleti. Pa še to, večina ljudi, ki naju ne pozna in naju prvič vidi skupaj, misli, da sem jaz starejši (smeh, op.p.).

Luka in Blaž

Katera je vajina najbolj nenavadna skupna prigoda?

Luka: Ko sva se nekoč s še enim kolegom sredi noči v hudem neurju vračala iz lokalnega glasbenega festivala, nas je na cesti pred njegovo hišo presenetila zelo globoka luža. Voda je zalila motor, avto se je preprosto ugasnil in ni hotel več "vžgati". Po nekaj minutah razpravljanja, kaj nam je storiti, je avto spet "vžgal" in z bratom sva se odpeljala naprej. Nisva prišla daleč, saj se je zgodba ponovila za naslednjim ovinkom. Ker sva imela vsega dovolj, sva potisnila avto ob rob ceste in sva med čakanjem, da vse spet odteče in se avto prižge, zaspala. Zunaj je še vedno divjala nevihta in kar na enkrat naju je prebudil izredno glasen zvok, kot da bi strela udarila ob bližnje drevo. Ker se zunaj ni nič videlo, avto pa se še vedno ni prižgal, sva zaspala naprej. Zjutraj pa šok.

Blaž: Ceste za nama praktično ni bilo več. Plaz je odnesel tri četrtine cestišča, ki se je zdaj nahajalo približno 50 metrov nižje na pobočju travnika. Vse to zgodilo le kakšen meter za najinim avtom. Imela sva res neverjetno srečo, da sva čisto po naključju avto potisnila tako daleč, kot sva ga, saj bi se drugače lahko vse skupaj končalo precej bolj tragično. Cesta je nato ostala neprevozna še nadaljnjih nekaj mesecev.

V Piramidi sreče je veliko odvisno od sreče. Kateri od vaju si bolj upa tvegati?

Luka: Verjetno je hazardiranje bližje meni kot bratu, čeprav kakšnih večjih uspehov do zdaj nisem imel. V študentskih letih se je preigralo kar nekaj pokra, a kaj več kot nekaj praktičnih dobitkov nisem nikoli priigral.

Blaž: Mislim, da je Luka večji hazarder kot jaz, jaz imam rad stvari pod nadzorom in splanirane vnaprej, Luka pa se raje prepusti toku in sreči, ki pa ga do zdaj še ni ravno pustila na cedilu (smeh, op. p.).

Kako uspešna bosta brata v kvizu Piramida sreče, preverite NOCOJ ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.