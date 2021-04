Jonas pokazal svoje znanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedelje so na Planetu rezervirane za blišč in zabavo, ob 18.30 vas čaka magazinska oddaja WOW, nato pa pridejo na vrsto ljubitelji kvizov. Vsako nedeljo ob 19.45 je na sporedu Piramida sreče z Jonasom Žnidaršičem.

Piramida sreče je najvišji kviz v Sloveniji − osrednja piramida je namreč visoka kar deset metrov. To je kviz, ki vključuje tako zabavo kot tudi znanje, ob vsem tem pa moraš imeti tudi obilo sreče. Piramida, ki nam s pomočjo padajočih žogic določa zneske, nas tudi veliko nauči. Dva para, ki tekmujeta, si vedno izbereta kategorijo, ki jima ustreza, in odgovarjata na vprašanja. Tudi z voditeljem Jonasom smo spregovorili o piramidah.

Česa nas je Jonas naučil o piramidah, pa si poglejte v spodnjem videu.

V prejšnji oddaji sta se pomerila para iz Planine pri Ajdovščini in Dramelj. Nekaterim pač sreča tokrat ni bila naklonjena, zato sta para odšla domov praznik rok. A to je igra in pri njej velja pogum, torej, ali jo sprejmeš ali pa ne.

Če bi se radi tudi vi preizkusili v kvizu in poznate nekoga, ki mu zaupate, se lahko prijavite s spletnim obrazcem tukaj.

Piramida sreče je na sporedu vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu.

