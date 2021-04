Tokrat nas čaka zelo razburljiva oddaja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi tekmovalni par v tokratni oddaji Piramida sreče bosta mama in sin Tanja in Domen Janžič. Domen je vzgojitelj predšolskih otrok in velik nogometni nadušenec ter navijač nogometnega kluba Barcelona, za katerega navija celo življenje. Mama Tanja je komercialistka, ki obožuje aktivno življenje, fitnes, plavanje, morje, hribe, potovanja.

Tanja in Domen Janžič

"Z Domnom sva si v marsičem podobna, zato ne rečejo zastonj, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Mislim, da lahko z gotovostjo trdim, da imava krasen odnos, zgrajen na trdnih temeljih. Nisva samo mami in sin, ampak tudi zelo dobra prijatelja in zaupnika. Rada klepetava, sploh zdaj, ko bo Domen postal očka in rad povpraša po nasvetih," je o svojem sinu povedala Tanja.

"Boljše mami si ne bi mogel želeti. Vedno mi stoji ob strani in upam, da bom tudi jaz nekoč tako dober starš, kot je ona ter seveda moj ati," pa je o svoji mami povedal Domen.

V kvizu je veliko odvisno tudi od sreče. "Zase lahko z gotovostjo trdim, da do zdaj še nisem imela sreče pri kakršnihkoli igrah na srečo," je povedala Tanja, Domen pa je dodal: "Iger na srečo ne igram, rad pa stavim na kakšno nogometno tekmo s svojim bratom. Zanimivo je, da jaz navijam za Barcelono, on pa za Real Madrid, zato zna biti doma kar napeto."

Edi Urankar in Ursula Škorjanc

Drugi par v tokratni oddaji bosta Edi Uranker in Ursula Škorjanc, ki sta se spoznala že v otroštvu. "Spoznala sva se pri moji stari mami kot otoka, kasneje pa sva se srečala po 25 letih in takrat je preskočila ljubezenska iskrica," je o njunih skupnih začetkih povedala Ursula.

Edi rad igra poker in šah, hodi na sprehode in se preizkuša kot didžej. Rad gleda komedije, medtem ko Ursulo bolj pritegnejo kriminalke in akcijski filmi.

In kakšne so njune izkušnje z igrami na srečo? Ursula je povedala, da velikih dobitkov nikoli ni zadela in da ima Edi pri tem bolj srečno roko. "Loterijski listek mi je enkrat prinesel 260 evrov, včasih pa vplačam tudi kakšne športne stave," pa je povedal Edi.

Kateri par bo v tokratni oddaji imel več znanja in sreče, preverite v nocojšnji zelo razburljivi oddaji Piramida sreče.

