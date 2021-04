Komu bo sreča tokrat bolj naklonjena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izidor Peljhan in Suzana Petrovič prihajata iz Planine pri Ajdovščini in imata 5-letno hčer. Spoznala sta se prek spleta. "Bil sem na daljšem bolniškem dopustu in sem imel veliko časa za spletne klepetalnice," je povedal Izidor. "Pisala sva si kakšen mesec, potem pa se prvič srečala, ko sem prišla k njemu domov na obisk," je dodala Suzana.

Izidor Peljhan in Suzana Petrovič

Svoj prosti čas najraje preživljata s svojo petletnico. "Drugače pa zelo rada hodiva v hribe, gore, obožujeva jezera, veliko sva v naravi. Rada tudi gledava smučarske skoke, alpsko smučanje, potujeva, skupaj pogledava kakšno dobro serijo in spremljava televizijske kvize."

V kvizu Piramida sreče bosta poleg znanja potrebovala tudi nekaj sreče. Izidor je pri tovrstnih stvareh doslej ni imel, jo je pa imela Suzana: "Kupila sem nekaj srečk in zadela kakšno praktično nagrado, najbolj nenavadna nagrada pa je bilo letenje v vetrovniku."

Maja Matešič in Daniel Mičanović

V nasprotni ekipi bo tokrat par iz Dramelj. Maja Matešič in Daniel Mičanović sta se spoznala pred petnajstimi leti kar na avtobusni postaji v Hrastniku. Imata sina, ki trenira rokomet. Njuna najbolj zabavna skupna prigoda je bila, ko sta se odpravila na njun prvi skupni zimski pohod na Veliko Planino. "Smo bili kar pravi talenti skupaj. Izgubili smo se in potem več ur hodili v krogu," je dogajanje v smehu opisal Daniel.

Dobitek bi porabila za dokončanje hiše, pri tem pa se bosta morala zanašati tudi na srečo. "Nikoli še nisva ničesar zadela. Razen on mene. To je bil glavni dobitek," se je pošalila Maja, Daniel pa je dodal: "Kdaj pa kdaj izpolnimo kakšen loterijski listek, ampak za enkrat še nismo ničesar zadeli."

