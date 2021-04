Filmski konec tedna na Planetu

V petek ob 22.40 bo na Planetu napet nadnaravni triler Slutnja (Premonition) s Sandro Bullock v vlogi gospodinje Linde, katere življenje pretrga tragična smrt moža. A še večji šok sledi naslednje jutro, ko se znova zbudi ob njem. Nihče ničesar ne ve o usodni smrti moža, zato Linda domneva, da so bile to le sanje. Že naslednji dan se spet znajde v času moževega pogreba. Zaradi njenega neobičajnega obnašanja so vsi prepričani, da je doživela živčni zlom, toda Linda se odloči skrivnosti priti do dna in spraviti potek dogodkov v časovno logično zaporedje. A njeni poskusi imajo kmalu usodne posledice.

Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka

V soboto ob 21.20 bo po oddaji Pri Črnem Petru na sporedu še akcijska komedija Opoldanski obračun (Shanghai Noon), v kateri se Owen Wilson in Jackie Chan trudita rešiti ugrabljeno princeso.

V nedeljo ob 15.20 bo najmlajše zagotovo navdušila animirana uspešnica Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka (Moana), ki je bila nominirana za dva oskarja. Ko polinezijski otok doleti pogubna kletev, najstnica Vaiana odpluje prek oceana, da bi našla polboga Mauija in z njegovo pomočjo rešila svoje ljudi.

Za slovensko sinhronizacijo so med drugim poskrbeli Katja Ajster - Kataya kot Vaiana, Rok Kunaver kot Maui, Vesna Jevnikar Perko kot Nana Tala, Primož Pirnat kot Tui, Tanja Đurić Ribič kot Sina in Marjan Bunič kot Tamatoa. Režiserka je bila Tanja Đurić Ribič.

Očka v krilu

V nedeljo ob 21.20 bo na Planetu še legendarni Robin Williams v kultni komedijo Očka v krilu (Mrs. Doubtfire). Robin igra očeta treh otrok, ki po ločitvi ostane brez skrbništva nad njimi, zato se preobleče v britansko varuško, da bi ga bivša žena najela za to, da bi pazil na svoje otroke.

V družinski uspešnici igrata tudi Sally Field in Pierce Brosnan, Robin pa je bil za vlogo nagrajen z zlatim globusom. Film je prejel tudi oskarja in bafto za najboljše ličenje.

