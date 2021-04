Priljubljena pevka bo v oddaji premierno predstavila svojo novo pesem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to soboto, 1. maja, se boste na Planetu lahko zabavali ob zapletih junakov gostilne Pri Črnem Petru, oddajo pa bodo popestrili tudi številni priljubljeni glasbeni izvajalci, med njimi pevka Darja Gajšek, ki za gledalce pripravlja posebno glasbeno presenečenje.

Že to soboto gledalce oddaje Pri Črnem Petru čaka pomembna novost, saj bodo od zdaj lahko vsakič premierno slišali povsem novo pesem enega od priljubljenih slovenskih glasbenikov. Tokrat bo v oddaji nastopila Darja Gajšek, ki bo ekskluzivno za gledalce oddaje Pri Črnem Petru predstavila svojo novo pesem z naslovom Od začetka pa do konca in premierno na odru nastopila s harmoniko. O čem govori skladba, izveste v zgornjem videu.

Na glasbenem odru bodo v oddaji nastopili še Saška Lendero, skupina Flirrt, ansambel Spev, ansambel Nalet, ansambel Klateži in skupina Ne me jugat. V oddaji bodo plesali plesalke Plesnega mesta in plesalci folklorne skupine Iskraemeco.

Medtem pa bo pestro dogajanje tudi v najzabavnejši gostilni. Fani bo namreč priredila golažijado, na kateri se bodo stalni gostje pomerili v kuhanju golaža. Kdo bo ocenjeval in izbiral najboljši golaž, čigav bo najboljši, kakšne sestavine bo uporabil Bogomil in ali bo Brigita našla svojega mačka? Na vsa ta vprašanja boste dobili odgovore v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.30 sledi akcijska komedija Opoldanski obračun z Jackiejem Chanom in Ownom Wilsonom.

