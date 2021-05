Stari znanki televizijskih kvizov tokrat še pri Jonasu #video

V razburljivem kvizu Piramida sreče, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, bosta svoje znanje in srečo preizkusili tudi Srečka in njena hči Maša, ki sta obe veliki ljubiteljici televizijskih kvizov, v katerih sta se tudi že večkrat preizkusili.

V čem sta si najbolj podobni in v čem povsem različni?

Srečka: Obe zelo radi govoriva in dokazujeva, da imava prav, tako da se včasih sliši kot prepir, čeprav se v resnici nikoli ne prepirava. Povsem različni si nisva nikoli, čeprav naju zanimajo različne reči in Maša res nikoli ni razumela mojega navdušenja nad zgodovino. To je preskočilo eno generacijo (smeh, op. p.).

Maša: V resnici sva si v marsikaterem pogledu zelo podobni, kar je bilo kar boleče v mojih najstniških letih. Sva strastni, glasni, zgovorni in imava res radi svojo družino in prijatelje. Je pa mami precej bolj načitana in razgledana. In to tako zelo, kot jaz ne bom nikoli, saj so mi zgodovina, geografija, branje "dolgočasnih" knjig španska vas. Veliko bolje se razumem z matematiko in logiko. Kar je lahko velika prednost, saj se kot team res odlično dopolnjujeva v kvizih ali v službi.

Srečka in Maša

Katera je vajina najbolj nenavadna skupna prigoda?

Srečka: Najbrž najbolj "bizarna" skupna prigoda je bila Mašina manjša prometna nezgoda na krožišču Tomačevo, ki sva ga morali obe prevoziti na poti v službo, ker sva bili zaposleni v istem podjetju. Zares je čuden občutek, ko se pripelješ na izvoz iz krožišča, pred sabo zagledaš stoječ avtomobil, obrnjen v nasprotni smeri glede na smer vožnje, in v naslednji sekundi ugotoviš, da je to vozilo tvojega otroka. Potem tega otroka zagledaš pred avtomobilom, kako tipično po žensko govori po telefonu.

Maša: Prigod je pa res veliko. Najini najbolj "adrenalinski podvigi" so tekmovanja v televizijskih kvizih, saj je to nekaj, kar nama "nakravžlja" možgane in kar obe radi počneva.

Srečka: Jaz sem se pojavljala na skoraj vseh kvizih v Sloveniji, ker je sodelovanje v kvizih moja strast.

Maša: Na kvize hodim že od 16. leta, za kar je kriva mami, ki me je navdušila za ta "hobi". Obe sva nanizali že marsikatero zmago na tem področju, vsaka zase in skupaj.

V Piramidi sreče je veliko odvisno od sreče. Katera od vaju si bolj upa tvegati in katera je pri tem bolj previdna?

Srečka: Nobena od naju ni zares prava hazarderka, ampak mislim, da mi je uspelo vzgojiti Mašo tako, da vseeno tvega malo več od mene (smeh, op. p.).

Maša: Verjetno jaz bolj tvegam, kar je v življenju res lahko, če imaš Srečko (smeh, op. p). Večkrat sem naredila kakšen korak v karieri, ker sem vedela, da se lahko zanesem na mami. Sem veliko bolj pogumna, ker mi stoji ob strani.

Kako uspešni bosta mama in hči v kvizu Piramida sreče, preverite NOCOJ ob 19.45 na Planetu.

