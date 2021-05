Tako je tekmovalec podučil Godlerja #video

Kot prvi bo na vroči stol Milijonarja tokrat sedel 84-letni Toni iz Ljubljane, ki se je nekoč aktivno ukvarjal s športom in glasbo, že 40 let pa so njegova velika strast tudi gobe. Ker je bilo ravno v prejšnji oddaji kviza vprašanje o užitnih in strupenih gobah, se je voditelj odločil, da preveri, ali tekmovalec pozna tudi gobe iz vprašanja.

Pri tem si je zanimivo in nenavadno ime ene od gob nekoliko napačno zapomnil, kar je tekmovalca nasmejalo, nato pa je voditelja še hitro popravil. Več v zgornjem videu.

Kako se bo simpatični tekmovalec odrezal v kvizu, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po Milijonarju sledi kriminalna serija V iskanju pravice.

