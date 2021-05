Pred kamero kar zmrzneš, ne glede na znanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Piramida sreče bosta tekmovala SEBASTIJAN FRANKOVIĆ in KLEMEN SITER proti sestrama Fuchs. Kako jim bo šlo, pa si oglejte v nedeljo ob 19.45 na Planetu.

Sestri oziroma kar najboljši prijateljici. Teja Fuchs in Mojca Fuchs Lukežič sta osebi, ki obožujeta otroke. Teja je učiteljica angleškega jezika v prvi triadi osnovne šole in vodi dva otroška pevska zbora. Njena starejša sestra Mojca pa je profesorica slovenskega jezika in prav tako poučuje na osnovni šoli, obenem je tudi mentorica otroške gledališke skupine. Družabni sestri imata radi zabavo, nikoli pa ne bosta pozabili nevihte na morju, med katero se je izkazalo, da je Mojca bolj paničen tip človeka, Teja pa flegmatik. Prijava v kviz pa je zanju predvsem zabavna izkušnja, prijavili sta se iz radovednosti, pravita.

Doživeli sta res razburljivo izkušnjo, sta dejali med snemanjem. A noč pred tem je bila še bolj živčna.

Teja: "Včeraj je bilo doma kar stresno, ko sva razmišljali o tem, danes pa je bilo super. Ponovili bi."

Ne zamudite kviza Piramida sreče, v nedeljo ob 19.45 na Planetu.

