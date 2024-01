Za igralstvo ga je navdušil oče, ki je avtor enega najbolj znamenitih logotipov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali komično dramo Piflarji (Good Kids). V njej bo poleg Zoey Deutch v glavni vlogi nastopil tudi Nicholas Braun, ki je razkril, da ga je za igralstvo navdušil oče. Ta se lahko pohvali, da je avtor najbolj znamenite grafične podobe legendarne glasbene skupine The Rolling Stones.

Igralec Nicholas Braun je nazadnje navduševal v seriji Nasledstvo (Succession), ki je letos na 75. podelitvi televizijskih nagrad emmy že tretje leto zapored slavila kot najboljša dramska serija. Nocoj pa boste igralca lahko gledali tudi v komični drami Piflarji (Good Kids), v kateri lahko spremljamo štiri srednješolce, ki se po maturi odločijo, da bodo preizkusili vse radosti življenja in se na takšen način osebnostno izoblikovali.

Nicholas Braun in Zoey Deutch Foto: promocijsko gradivo

Enega od teh igra tudi Nicholas Braun, ki je razkril, da ga je za poklic navdušil oče. Braunov oče Craig Braun je igralec in nekdanji grafični oblikovalec, ki je ustvaril nekaj najbolj inovativnih naslovnic albumov v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja za legendarne skupine, kot sta Rolling Stones in Velvet Underground.

Foto: Reuters

"Oblikoval je naslovnice albumov in logotipe ter oblikoval znameniti jezik Rolling Stonesov," je razkril igralec. Njegov oče je avtor še nekaj drugih znanih grafičnih del v glasbeni industriji, vseeno pa je njegova velika želja vedno bila, da bi se preizkusil kot igralec.

"Sanjal je, da bi bil igralec, in začel je obiskovati različne tečaje. Medtem pa je še vedno delal v glasbeni industriji," je povedal Braun, ki je v otroških letih ob koncih tedna živel pri očetu, ker sta bila njegova starša ločena. Pomagal mu je pri pripravah na avdicije in skupaj sta preigravala različne prizore. Sčasoma sta vlogi obrnila in je oče sinu pomagal pri pripravah na avdicije.

Komično dramo Piflarji (Good Kids) z Nicholasom Braunom si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri. Ob 22. uri pa ne zamudite drame Creed 2.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.