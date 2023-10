Ali veste, kako svoje električno kolo zaščititi pred nepridipravi?

Meja med Združenimi državami in Mehiko se razteza na več kot tri tisoč kilometrih. To mejo vsak dan prečka več kot 200 tisoč ljudi, vključno z državljani obeh držav, migranti, turisti in tovornjakarji.

Meja med ZDA in Mehiko je ena izmed najbolj obremenjenih mej na svetu, in sicer zaradi intenzivne trgovine, gospodarskih dejavnosti in migracij med tema dvema sosednjima državama. Toda kako živijo mladi na obeh straneh meje? To bomo izvedeli v tokratni oddaji Galileo.

Druga tema oddaje bodo električna kolesa, katerih prodaja se je v zadnjem desetletju močno povečala, ta trend pa se vztrajno nadaljuje. V EU in drugod po svetu so električna kolesa vedno bolj priljubljena med ljudmi vseh starosti. Zaradi visokih cen in velikega povpraševanja pa so postala tudi pravi magnet za krajo!

Tatovi namreč obožujejo električna kolesa – in morda lovijo tudi vaše kolo! V oddaji vam bomo ponudili tri nasvete za zaščito vašega dragocenega e-kolesa. Izvedeli boste, kje in kako ga lahko najvarneje zaklenete ter kakšne so prednosti GPS-sledilnika. Povedali vam bomo tudi, kaj je dovoljeno, če tatu zalotite pri dejanju na nemških tleh.

Za konec se bomo odpravili še v svet mobilnih telefonov. Moderen trend tanjših in lažjih mobilnih naprav je posledica več dejavnikov, vključno z uporabniško izkušnjo, prenosljivostjo in oblikovalskimi inženirskimi dosežki. Konkurenca tako neprestano tekmuje v ponudbi lažjih, zmogljivejših, lažjih elektronskih naprav, ki postajajo vse manjše.

Izdelava tanjših in lažjih naprav zahteva tehnične inženirske izzive, kar spodbuja neprestani razvoj novih tehnologij in materialov. Za vas smo preizkusili, zakaj je tako in ali je res bolj "kul", če imate tanek in lahek telefon.

Galileo z voditeljem Igorjem Krmeljem je na sporedu vsak četrtek ob 20. uri na Planetu.

