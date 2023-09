V novi epizodi Galilea bomo spoznali baobab. Že poznate to novo superhrano? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali novo epizodo oddaje Galileo, ki se na poljuden in zabaven način loteva raziskovanja raznolikih in zahtevnih tem. Poglejte, katere zanimivosti nam bo nocoj predstavil voditelj Igor Krmelj.

V tokratni epizodi bomo spoznali baobab, ki raste v Afriki, in morda se boste vprašali, zakaj je to drevo tako zelo posebno. Drevo ima plodove, imenovane baobabi, ki se vedno pogosteje uporabljajo v smutijih, mislijih in drugod.

Podrobneje nam ga bo v oddaji predstavil ekološki kmet Dominik Collenberg. Njemu se moramo zahvaliti za to, da je to supersadje prišlo v Evropo.

V oddaji bomo izvedeli več o najbolj znani pečenici na svetu. Smo ravno v času, ko v Münchnu na Bavarskem vse do 3. oktobra poteka znameniti Oktoberfest. Poleg piva, ki teče v potokih, se tam poje na tisoče klobas.

Kot vsi vemo, so okusi vedno različni, ​​tudi ko govorimo o bratwurst, nemški priljubljeni pečenici. In tokrat se bomo vprašali, katera je boljša. Sveža iz mesnice ali tista iz specializirane tovarne?

Ob koncu oddaje se bomo odpravili v Las Vegas. Rast trave v Las Vegasu in na splošno v puščavski regiji jugozahodnih Združenih držav Amerike postavlja pomembna vprašanja o učinkoviti rabi vode in trajnosti. Kot vemo, je v Las Vegasu dovoljeno vse: igre na srečo, zabave, luksuz. Toda ena stvar od zdaj ne bo več mogoča, in sicer zelena trata pred hišo.

Ker mestu zaradi ekstremne suše in globalnega segrevanja počasi zmanjkuje pitne vode, povsod varčujejo z vodo. Las Vegas je tako napovedal vojno žejnim zelenim površinam in zdaj v velikem obsegu odstranjuje zelene površine.

Vse to v nocojšnji oddaji Galileo.

Galileo z voditeljem Igorjem Krmeljem je na sporedu vsak četrtek ob 20. uri na Planetu.

