V najvišjem kvizu tekmovalec z malce nenavadnimi hobiji #video

Nocoj ob 19.45 bosta v najvišjem kvizu slovenskih televizij Piramidi sreče svoje znanje in srečo spet preizkusila dva tekmovalna para.

Prvi par nocojšnjega kviza z Jonasom Žnidaršičem bosta Nastja Dežman in Anže Dvanajščak, ki se poznata že dalj časa, par pa sta od leta 2019. Nastja je kozmetični tehnik, Anže pa je ekonomski tehnik, zaposlen kot zavarovalniški zastopnik, ki si prosti čas krajša z nogometom. Nastja rada ustvarja, pleše zumbo in poje med pospravljanjem, v avtu in pod prho.

Drugi par nocojšnje oddaje bosta Vanja Rodošek in Jan Lesjak, ki sta par že 10 let ter imata dva otroka. Vanja je diplomirana inženirka prometa, preživlja pa se kot komercialistka na terenu. Janu do konca študija prometa manjka le še diploma, trenutno pa dela kot zavarovalniški zastopnik.

Vanja je v mladosti trenirala sabljanje, zdaj pa rada pleše in organizira zabave. Jan se ima za vrhunskega žar mojstra, poleg tega pa ima rad nekoliko nenavadne hobije. "Zaradi njega sva imela za hišnega ljubljenčka kačo, nekaj časa pa si je doma nadvse želel imeti tarčo, v katero mečeš nože," je o svojem izbrancu povedala Vanja.

Kviz Piramida sreče je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

