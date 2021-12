Očeta je izzval na družbenih omrežjih in mu je uspelo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dejan Dogaja bo tokrat nastopil v prav posebni družbi. Na odru naše oddaje Pri Črnem Petru bo predstavil skladbo Sem ti danes že povedal, da te rad imam?. "Narodnozabavna glasba bo vedno del mene, saj je ne nazadnje tudi del moje družine. Z njo sem odraščal, odkril svoje prve velike odre, zagotovo me bo spremljala do konca dni," nam je razložil Dejan Dogaja, ki predstavlja nov praznični valček, v katerem se mu pridružita tudi mami Nives in ati Drago.

Gre za zadnjo posneto pesem nekoč zelo poznanega ansambla Vigred, v katerem Dejanov oče Drago igra kitaro. Tokrat pa nam jo v prenovljeni izvedbi predstavlja Dejan Dogaja s svojo družino. Dejan je posnel tudi videospot, v katerem nastopi tudi njegova babica, kamere pa je spustil tudi v zakulisje snemanja. Kako so se imeli, si oglejte spodaj.



"Besedilo predstavlja vse, v kar močno verjamem tudi sam, in začutil sem, da mora njeno sporočilo doseči tudi druge. Dejstvo, da sem jo imel priložnost zapeti s starši, pa jo zame naredi še toliko bolj edinstveno," o skladbi razmišlja Dejan in dodaja, da si premalokrat povemo, da se imamo radi.

Za svojih 28 let pa je razveselil tudi svoje občinstvo. Videospot za omenjeno pesem je Dejan javnosti predstavil ravno na svoj rojstni dan, 17. decembra.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu 25. decembra ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Zamujene vsebine so na voljo v Planeteki.