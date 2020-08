Tako je zvezdnica strašila oboževalce serije Prijatelji #video

Pogovorno oddajo Ellen snemajo v studiih Warner Bros, kjer so pred leti snemali tudi eno najbolj gledanih humorističnih serij vseh časov Prijatelje. Igralka Jennifer Aniston se je zato odločila presenetiti oboževalce, ki hodijo na ogled tamkajšnjih snemalnih prizorišč različnih serij in filmov.

Eno najbolj obiskanih prizorišč je tudi kavarna Central Perk, v kateri so se zbirali junaki serije Prijatelji, in tam je še vedno tudi originalni kavč, na katerega oboževalci lahko sedejo in trenutek ovekovečijo s spominsko fotografijo. Nekaj srečnežev pa je tokrat pričakalo nepozabno presenečenje. Anistonova se je namreč skrila za kavč, počakala na pravi trenutek in nato prestrašila nič hudega sluteče oboževalce serije, ki niso mogli verjeti svojim očem.

Utrinek s skrite kamere si lahko pogledate v zgornjem videu, celotna oddaja Ellen z voditeljico Jennifer Aniston pa bo na sporedu danes ob 13. uri na Planetu.

Aktualna sezona pogovorne oddaje Ellen je na Planetu od ponedeljka do petka ob 13. uri.

