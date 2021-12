Sodelovanje v kvizu izkoristila še za ženitveni oglas #video

Prvi tekmovalni par nocojšnjega večera bosta temperamentna Tamara Rijavec in njen prav tako strastni partner Blaž Vodopivec, ki sta se spoznala pred štirimi leti, ko je on delal kot vodja kuhinje, ona pa kot natakarica.

Po njunih besedah so kuharji in natakarji naravni sovražniki. Njun ognjeviti karakter odlično opiše dogodek, ko je Tamara Blažu namazala ročaj kuharskega vozička z balzamičnim kisom, v povračilo pa je on njo posprejal po laseh s čistilom za stekla. Povedala sta, da sta si šla najprej na živce, potem pa sta si postala všeč, zakopala sta bojno sekiro in se od takrat raje družita kar doma.

Nasproti jima bosta nocoj stala prijatelja Žiga Kobal in Miha Lazar. Žiga, ki zase pravi, da je ekstrovertirani kolerik, je po izobrazbi gimnazijski maturant in tik pred diplomo na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Študira tudi logoterapijo, kar mu pride prav pri motiviranju introvertiranega flegmatičnega sotekmovalca Miha.

Spoznala sta se pri igri petanke, ki je družabna oblika balinanja. Med igralci petanke slovita kot balinarski fenomen, strasten dvojec, ki skupaj deluje zelo "žmohtno", celo tako zelo, da se soigralci včasih bojijo, da se bosta med seboj do smrti "scufala". Vendar s svojim strastnim sodelovanjem dosežeta prenekatero zmago.

Njun smisel za humor je prišel do izraza tudi v uvodni predstavitvi, ki sta jo izkoristila tudi zato, da sta nekaj sporočila dekletom. "Oba sva samska, še vedno na tržišču, najdete naju tam. No, saj nisva zato prišla sem, ampak lahko to zraven še poveva, zakaj pa ne," sta povedala v smehu.

Kviz Piramida sreče je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

