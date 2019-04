"Spraševal sem se, ali sem za svoje otroke pripravljen tudi ubijati?"

Tony Jordan, glavni pisec in ustvarjalec serije Besa, ki jo ob petkih zvečer lahko spremljate na Planetu, je spregovoril o tem, kaj ga je pripeljalo k temu projektu in kje je iskal navdih.

Tony Jordan je svetovno priznani scenarist, ki je soustvarjal tudi nekatere najbolj priljubljene dramske serije v zadnjih letih, vključno z Life on Mars, Hustle, The Nativity, The Ark ...

Za srbski portal Mondo je na premieri prvega dela serije Besa, ki je nastala v koprodukciji s Planet TV, povedal, da ga je takoj navdušila ideja za zgodbo, ki temelji na obljubi - Besi, ki se jo je treba držati tudi za ceno življenja.

Pri scenariju pa je črpal navdih tudi iz svojega življenja: "Imam šest otrok in očetovstvo je zelo pomemben del mojega življenja. Vsi sicer rečemo, da bi za svoje otroke naredili vse, ampak ali bi bili zanje pripravljeni tudi ubijati? Kje bi bila meja? Ko sem razmišljal o zgodbi, sem se postavil v vlogo glavnega lika in si poskušal predstavljati, kaj bi mi v takšni situaciji velevalo srce. Prav zaradi tega je to univerzalna zgodba, ki ni vezana samo na določeno območje, ampak se z njo lahko poistovetijo in jo začutijo vsi očetje sveta."

Tony Jordan je povedal tudi, da na snemanjih ni želel sodelovati: "To je bilo težko zame. Lahko napišem zgodbo, ustvarim like in predstavim način, kako bomo zgodbo peljali, toda končni scenarij so morali narediti lokalni scenaristi. Ti poznajo kulturo, običaje in ljudi. Tudi dialoge so morali napisati oni, sicer ne bi delovalo pristno. Nisem se smel vtikati. Zaradi tega sem imel dobesedno občutek, kot da sem jim predal svojega otroka in ni mi bilo lahko."

V Besi, ki jo primerjajo s serijama Ozark in Gomora, igra približno 200 igralcev iz prostora nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Albanije, Velike Britanije in Francije. Med Slovenci je vidnejšo vlogo v seriji odigral Sebastian Cavazza, nastopata pa tudi Jure Ivanušič in Boris Kobal.

Kaj se bo zgodilo v petem delu Bese

Mima se sestane z Urošem in mu da fotografijo ter podatke o novi žrtvi. Uroš okleva, vendar ga Mima preplaši z grozno zgodbo.

