Sebastijan Cavazza: Končno ne igram več ljubimca #video #intervju

Kako se je učil albanskega jezika, katera beseda je najlepša, raje igra negativca ali pozitivne like in kakšen odnos ima do tako imenovanega krvnega maščevanja? O vsem tem je v intervjuju spregovoril priljubljeni igralec Sebastijan Cavazza, ki nastopa v novi televizijski seriji Besa, ki je bila posneta v koprodukciji s Planet TV.