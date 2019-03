V drugem delu Bese tudi Boris Kobal in Jure Ivanušić #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napeta dramska serija Besa je s svojim prvim delom upravičila napovedi in slovenske gledalce navdušila z vrhunsko produkcijo in dih jemajočo zgodbo. V drugem delu, ki bo na sporedu v četrtek ob 20. uri, boste lahko poleg Sebastiana Cavazze v seriji videli še dva slovenska igralca.

V prvem delu Bese smo spoznali Uroša Perića, družinskega človeka iz Beograda, ki je bil na službenem potovanju v Črni gori s svojim kombijem udeležen v prometni nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle.

Dekle je umrlo zaradi lastne nepozornosti in nevarne vožnje, ne po Uroševi krivdi. Stvari pa se začnejo zapletati, ko se Uroš zbudi v bolnišnici in izve, da je prav to dekle tudi hčerka največjega balkanskega narkošefa Dardana Beriše ...

V drugem delu serije, ki bo na sporedu v četrtek ob 20. uri, se bo dekletova smrt spremenila v nevidno zanko okoli vratu Uroša Perića. Medtem ko se družina pripravlja na pogreb, v Ulcinj prispeta Uroševa žena Marija ter njegov prijatelj in odvetnik Pavle, pa tudi inšpektor Petrit Koci, ki se sprašuje, ali je smrt Dardanove hčere le naključje in kakšne bodo posledice.

Na pogrebu se zberejo številni, ki čutijo spoštovanje ali samo strah do narkošefa Dardana Beriše, pa tudi njegovi sovražniki. Uroš, ki mora po zakonu zaradi nesreče s smrtnim izidom v priporu ostati vsaj 48 ur, je prej izpuščen domov, a kmalu ga na poseben sestanek odvedejo Dardanovi možje. Tam nato ugotovi, kolikšno ceno bo moral plačati za svoje življenje.

Drugi del pa bo za slovenske gledalce posebej zanimiv še iz enega razloga. Po Sebastianu Cavazzi, ki smo ga lahko za trenutek videli že v prvem delu, se bosta tokrat v svojih vlogah predstavila še dva slovenska igralca. Boris Kobal bo igral italijanskega novinarja, Jure Ivanušič pa vodjo kosovske Agencije za privatizacijo. Nekaj fotografij slovenskih igralcev iz drugega dela serije Besa si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Drugi del Bese je na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Ponovitev pa sledi v nedeljo ob 22.10.

