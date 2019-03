Glavni igralec Bese bo upodobil Nikolo Teslo

Prvi del Bese lahko ujamete v nedeljo ob 22.10 na Planetu.

Radivoje Bukvić - Raša ima za seboj kar nekaj vlog, tudi v hollywoodskih produkcijah. Videli smo ga lahko v uspešnici Ugrabljena (Taken), zaigral je tudi v filmih Largo Winch, Coco Chanel & Igor Stravinsky, Umri pokončno: Dober dan za smrt (A Good Day to Die Hard), v prihajajočem filmu Luminous pa bo upodobil Nikolo Teslo. Trenutno ga lahko na Planetu spremljamo v odlični kriminalni seriji Besa, v kateri igra Uroša Perića, družinskega očeta, ki je po spletu nesrečnih naključij udeležen v prometni nesreči, v kateri umre hčerka balkanskega narkošefa Dardana Beriše.

Uroš Perić se po spletu nesrečnih okoliščin zaplete z albansko mafijo.

Previdno izbral prvo glavno vlogo v domačem jeziku

"Zelo sem bil vesel, da sem dobil priložnost igrati v tako kakovostno zastavljenem projektu, in to v maternem jeziku. Previdno sem izbral prvo glavno vlogo na domači televiziji. Spodbudilo me je tudi to, da se je okoli Bese zbrala velika mednarodna ekipa avtorjev in igralcev, zgodba pa je univerzalni boj med dobrim in zlom. Še posebej me je pritegnilo to, da je tak zaplet mogoč tudi v resničnem življenju," je o sodelovanju v Besi povedal za časnik Večernje novosti.

Vloga Uroša je bila največji izziv

"Vloga me je prisilila, da sem šel naravnost do svojih slabosti, in po tem si jo bom za vedno zapomnil," je dodal in priznal, da je bil lik Uroša med tistimi, ki jih je odigral v srbščini, najzahtevnejši do zdaj. Bukvić sicer meni, da se lahko s kruto situacijo iz Bese poistoveti prav vsak družinski človek: "Ljudje pogosto govorijo, da bi za svojo družino naredili vse, ampak ali je res tako? Kaj bi bil vsak izmed nas pripravljen narediti, če bi bil v koži Uroša Perića?"

Poročen s fatalko iz Senc nad Balkanom

39-letni igralec je od leta 2005 poročen s stanovsko kolegico Marijo Bergam, ki smo jo lahko videli v vlogi fatalne Maje Davidović v Sencah nad Balkanom, skupaj pa imata sina Danila. Zanimivo je, da lahko v Besi vidimo tudi dva opaznejša igralca iz Senc nad Balkanom, poleg Sebastiana Cavazze namreč v obeh serijah igra tudi Miloš Timotijević. Cavazza tokrat igra poslovneža s kriminalno preteklostjo, Timotijević pa inšpektorja Interpola, ki bi Dardanu Beriši iz svojih razlogov rad prekrižal pot.

Serija je sicer na sporedu vsak četrtek ob 20. uri.

