Petindvajset let sodelavca, nato pa sta postala par #video

Prvi par nocojšnjega kviza sta Anita in Daniel Lupšina, ki sta poročena že 10 let. Daniel je zaposlen v farmacevtskem podjetju, Anita pa je poklicna negovalka njunega sina, ki se je rodil z genetsko napako. Verjetnost za pojav takšne genetske napake je 1:25.000. Ker sin potrebuje posebno dieto, Anita vsak dan skuha dva menija; enega za sina in drugega za preostale člane družine.

Anita in Daniel imata poleg šestletnega sina tudi desetletno hčerko. Novica o rojstvu prvorojenke je Daniela dohitela ravno med nakupom gradbenega materiala za prenovo stanovanja. Trgovino je zapustil s celim vozičkom izdelkov, ki jih je od vzhičenja pozabil plačati. Kasneje se je v trgovino seveda vrnil in poravnal račun.

Drugi tekmovalni par pa sestavljata Iris Ahmetaj in Drago Vorih, ki sta bila najprej 25 let sodelavca, pred tremi leti pa sta postala par. Življenje imata priložnost opazovati iz zelo zanimivega zornega kota, saj sta oba zaposlena v psihiatrični bolnišnici Polje. Od tam imata tudi veliko prigod.

Iris, po izobrazbi diplomirana medicinska sestra, se po naporni službi sprošča ob plesu, vrtnarjenju in sprehodih. Drago, ki je po izobrazbi zdravstveni tehnik, se najraje druži s prijatelji ter hodi na ribolov. Oba imata rada življenje in sta vesela, da ga okušata skupaj.

