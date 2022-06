Je prvi ženin obupal in predhodno zapustil eksperiment?!

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, so se pari udeležili druge skupne večerje. Ozračje med večino parov je bilo izredno napeto, za največ drame pa sta poskrbela Holly Greenstein in Andrew Davis, ki je na koncu dejal, da je imel dovolj in da odhaja domov. Vprašanje, ki se poraja vsem, je, ali je šel samo v svoje stanovanje ali domov v resnično življenje.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija sta Holly Greenstein in Andrew Davis gotovo eden od parov z največ težavami. Že po prvi intimni noči je namreč Andrew svoji ženi dejal, da je imel boljše afere za eno noč. Zakonca sta nato živela ločeno, in sicer izpolnjevala naloge strokovnjakov, a precej neuspešno. Videli ste lahko, da se je Holly svojemu možu v tednu priznanj odprla in mu razkrila želje in strahove, povezane z materinstvom, to pa je ženina poslalo v beg.

Po ceremoniji se je Andrew sicer svoji ženi opravičil in začela sta na novo, a že v tednu intimnosti naletela na novo težavo, saj je Andrew zopet obtožil Holly, da je moral vse delati sam in da se ne trudi, piko na i pa je predstavljala njegova obtožba, da se Holly vede narcistično. Holly ga je nagnala iz stanovanja in tudi na zadnjo skupno večerjo sta zato prišla ločeno.

Andrew je prišel na večerjo prvi, kar je dobro izkoristil, saj je med pogovarjanjem z drugimi pari o svojem zakonu s Holly vse kandidate pridobil na svojo stran. Povedal je, da obžaluje svoje napake, vsi pa so z njim sočustvovali, kar so opazili tudi strokovnjaki, ki so dejali: "Holly ne bo imela možnosti danes, ko bo vstopila v prostor." Tega se je zavedal tudi Andrew, ki je dejal: "Čutil sem, da so se želeli spraviti na Holly. To odraža, kakšna je ona, ne kakšen sem jaz."

Od vseh kandidatov je bil Andrew deležen nepredstavljivega sočustovanja in empatije. Foto: Printscreen MAFS Australia Ob prihodu Holly svojega moža sploh ni pozdravila, za nameček pa si je še stol odmaknila stran od njega. Nevesta se je pogovarjala z drugimi kandidatkami in jim predstavila svojo plat zgodbe, a prva, ki je dejansko stopila na njeno stran, je bila šele Domenica. Holly se je nato pogovarjala tudi na samem z Anthonyjem, Selin pa je nato pripeljala zraven še enega moža. Holly je renčala nad njim: "Končala sva. Dal si mi občutek, da sem manj od umazanije. Prenehaj se pretvarjati, da si nekaj, kar nisi."

Andrew se je branil, da je skoraj že odšel domov, a je zaradi nje ostal. Holly mu je zatrdila, da bi bilo bolje, če bi dejansko odšel. Ženin je nato dejal: "Čudovita ideja. Danes grem domov, saj je že skrajni čas!" Odvihral je z večerje, na samem pa povedal: "Tudi jaz imam svoje meje. Ničesar več ne morem reči ali storiti. To je povsem druga raven toksičnega okolja. Ne morem si predstavljati, da bi Holly poslušal še kakšno sekundo v svojem življenju!"

Ali se bo Andrew pojavil na drugi skupni ceremoniji, ki sledi v današnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Avstralija? To in še več lahko izveste samo z njenim ogledom. Ne zamudite, kot ponavadi lahko pričakujete pestro dogajanje!

