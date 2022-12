Danes na Planet TV ne zamudite tekem Portugalske in Brazilije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogajanje na FIFA svetovnem prvenstvu v nogometu 2022 boste tudi danes lahko spremljali na Planet TV. Ob 15.30 vas na Planet 2 čaka tekma med Južno Korejo in Portugalsko, ob 19.45 pa na Planetu tekma med Kamerunom in Brazilijo. Tekme komentira Dani Bavec.

Današnje tekme na FIFA svetovnem prvenstvu v nogometu 2022 bodo dale odgovor, katere so še zadnje štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v osmino finala. V skupini H bo zadnji krog najbolj sproščeno dočakala Portugalska, ki si je že zagotovila napredovanje, obeta pa se hud troboj za drugo vstopnico med Južno Korejo, Urugvajem in Gano. Prenos tekme med Južno Korejo in Portugalsko si boste danes lahko ogledali na Planet 2. Studijska oddaja pred prenosom se začne ob 15.30.

V skupini G si je uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja že zagotovila zvezdniška zasedba Brazilije, ki se bo v zadnjem krogu pomerila s Kamerunom. Prenos tekme se bo s studijskim delom začel ob 19.40 na Planetu. Na drugi večerni tekmi se bodo Srbi za morebitno nadaljevanje prvenstva udarili s Švico.

Pred današnjimi obračuni, na katerih največjih nogometnih imen ne bo manjkalo, pa si lahko v zgornjem videu ogledate vrhunce včerajšnjih tekem z analizo, ki so jo pripravili voditeljica Manja Stević, komentator Dani Bavec in nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič.

Na Planet TV vas danes čakajo zanimivi nogometni obračuni. Na Planet 2 si boste ob 15.30 lahko ogledali tekmo med Portugalsko in Južno Korejo, ob 19.45 na Planetu pa še tekmo med Brazilijo in Kamerunom.

