Nocoj se nam bodo predstavile nove štiri maske

Prejšnji teden so se zvezdniškima ekipama, ki ju sestavljajo Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar in Miha Hercog ter Saša Lendero, Milan Gačanovič- Gacho in Mimi Inhof, predstavili labod, slika, babuška in panda.

V prvi oddaji je masko laboda snela pevka Alya, v drugi smo spoznali, da je pod masko babuške igralec Matjaž Javšnik, pod masko slike pa voditeljica informativne oddaje Planet 18 Valentina Plaskan. Pando, ki za zdaj ostaja uganka, bomo spet videli nastopiti v polfinalni oddaji.

Zvezdniški ekipi v prejšnjem tednu sicer nista bili preveč uspešni pri ugibanju. Ekipa Triglav je pravilno uganila le Matjaža Javšnika, ekipa Legende pa je ostala brez točk. V skupnem seštevku ekipa Triglav trenutno vodi za eno točko.

Kateri znani obrazi se skrivajo pod temi maskami?

Že nocoj se bodo v oddaji predstavile nove štiri maske: morski konjiček, črni vran, modra pošast in nuna. Kateri od znanih Slovencev se skrivajo pod maskami, pa lahko skupaj z zvezdniškima ekipama ugibate že nocoj ob 19.45 na Planetu.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je na sporedu vsak petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu. V soboto ob 19.45 pa ne zamudite začetka nove sezone oddaje Pri Črnem Petru.

